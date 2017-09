Glacier’s Grande Finishes 3rd at AA State Golf

Billings West golfer Joey Moore celebrates an eagle on the 18th hole during the Class AA golf state championships at Buffalo Hill Golf Club on Sept. 27, 2017. Greg Lindstrom | Flathead Beacon

Billings West golfer Joey Moore tees off on the 18th hole during the Class AA golf state championships at Buffalo Hill Golf Club on Sept. 27, 2017. Greg Lindstrom | Flathead Beacon

Glacier senior AJ Grande tees off on the 18th hole at Buffalo Hill Golf Club during the Class AA golf state championships on Sept. 27, 2017. Greg Lindstrom | Flathead Beacon

Glacier High School senior A.J. Grande capitalized on his home-course advantage and placed third at the Class AA state golf tournament at Buffalo Hill.

Grande shot 69-79—148 on Wednesday and tied for third with Rylan Periman of Great Falls, 71-77—148.

Billings West’s Joey Moore broke his own Class AA state record after shooting a six-under 66 on the second day of the tournament and finishing with a 67-66—133. He nearly aced the par 4, 18th hole and settled for an eagle that nabbed the record by one stroke. He set the previous record of 134 a year ago.

Great Falls C.M. Russell won the boys team title.

Flathead’s Sam Elliott shot 79-83—162 and Glacier’s Brayden Aurich shot 78-84—162. Flathead Ezra Epperly carded 90-85—175, Keadan Morisaki was 92-96—188, Spencer Christy was 92-100—192 and Ryan Thomsen was 104-107—211.

Glacier’s state tourney team was rounded out byCaden Willis, 99-98—188; Ethan Purdy, 98-101— 199 and Hunter Watterud, 103-104—207.

On the girls side, Flathead’s Marcella Mercer was all-state after placing ninth, carding 98-92—192. Teammates Cassidy Lavin shot 56-55—111; Maisie Hanson carded 67-59—126; and Sheridan Stroop carded 74-61—135.

Glacier’s Katie Trunkle carded 101-99—200; Hailey Iverson shot 111-101—212; Hannah Iverson shot 132-125—257; Avery Anderson shot 115-112—227 and Reide Barkus shot 136-133—269.

The Class A state golf tournament is Sept. 29-30 in Sidney.

Class AA State Tournament

at Buffalo Hill Golf Club, Kalispell

Par: 72; Yardage: B-6199, G-5279

Final Round

BOYS

Team Scores — 1, C.M. Russell, 603; T2, West, 628; T2, Great Falls, 628; 4, Bozeman, 662; 5, Sentinel, 665; 6, Butte, 668; 7, Senior, 673; 8, Skyview, 686; 9, Glacier, 697; 10, Hellgate, 701; 11, Big Sky, 710; 12, Flathead, 717; 13, Capital 728; 14, Helena, 729.

Individual Top 15 — 1, Joey Moore, West, 67-66­—133 (new Class AA record: Moore, 134, 2016); 2, Duncan Hollar, CMR, 71-75—146; T3, A.J. Grande, Glacier, 69-79—148; T3, Rylan Periman, Great Falls, 71-77—148; 5, Ben Kaul, CMR, 75-74—149; 6, Jack Johnston, Sentinel, 73-78—151; T7, Will Hoagland, Butte, 77-77—154; T7, Tucker Thomas, CMR, 77-77—154; T7, Tucker Pietrykowski, CMR, 75-79—154; T10, Jace Rhodes, West, 83-73—156; T10, Thain Johnson, Great Falls, 78-78—156; 12, J.R. Small, Bozeman, 76-81—157; 13, Connor Mora, Great Falls, 81-78—159; 14, Braxton Humphrey, Senior, 79-81—160; T15, Cody Brunner, Skyview, 87-74—161; T15, Jack Thorsen, Bozeman, 82-79—161; T15, Isaiah Weldon, Butte, 80-81—161.

GIRLS

Team Scores — 1, Bozeman, 649; 2, West, 735; 3, Skyview, 778; 4, Sentinel, 781; 5, Helena, 791; 6, Butte, 793; 7, Senior, 808; 8, Capital, 873; 9, Great Falls, 895; 10, Glacier, 896; T11, Flathead, 937; T11, Big Sky, 937.

Individual Top 15 — 1, Laurel Ward, Bozeman, 76-79—155; 2, Annika Danenhauer, Bozeman, 81-80—161; 3, Kamryn Basye, Bozeman, 82-81—163; 4, Carrie Carpenter, West, 80-86—166; T5, Cora Rosanova, Bozeman, 90-80—170; T5, Emily Garden, Sentinel, 85-85—170; 7, Peyton Kimmel, West, 90-96—186; 8, Ellie Jackson, Bozeman, 93-95—188; 9, Marcella Mercer, Flathead, 98-92—190; T10, Reyla Williams, Helena, 99-92—191; T10, Sev Armstrong, Hellgate, 94-97—191; T12, Kyra Brockhausen, Skyview, 99-93—192; T12, Nevin Larsen, West, 91-101-192; T12, Sadie Starcevich, Butte, 93-99—192; T15, Jalen Wagner, Senior, 96-97—193; T15, Ginny Kerr, Helena, 101-92—193.

