Class AA Boys Wrestling Rankings, Jan. 27: Flathead Undefeated in Duals

The setting sun casts shadows of competitors during an outdoor wrestling event between Flathead Valley highs schoolers and visiting students from the German state of Baden-Württemberg at Legends Stadium in Kalispell on August 7, 2019. Hunter D’Antuono | Flathead Beacon

The 2020-21 AA wrestling rankings are based on season results through Jan. 27. The top teams are separated by mere points, meaning a single match can shift the rankings in favor of any school on a given week. This week, Billings Senior moved into the top spot, while Flathead remains the only team that hasn’t lost a dual this season.

Upcoming Dual of the Week

Friday, Jan. 19: Flathead (2) vs (6) Helena Capital in Helena

Upcoming Matches of the Week

138: No. 1 Carson DesRosier (6-0), Capital; vs No. 2 Asher Kemppaninen (5-0), Flathead;

170: No. 3 Chase Youso (6-0), Flathead; vs No. 4 Justice Seamons (3-2), Helena High

285: No. 4 Timber Richberg (4-1), Flathead; vs No. 5 Talon Marsh (3-1), Capital;

Rankings are compiled by Ken Stuker in collaboration with the Class AA coaches. Team rankings are based on awarding points for each ranked wrestler.

Team Rankings:

1. Billings Senior — 100 (5-1)

2. Flathead — 94 (6-0)

3. Great Falls — 93 (5-1)

4. Billings West — 86 (6-1)

5. Butte — 64 (4-1)

Individuals:

103

1, Trey Whitlock (5-0), Butte; 2, Keyan Hernandez (7-0), West; 3, Junior Madrid (5-1), Senior; 4, Davin Naldrett (5-1), Flathead; 5, Cooper Samson (3-2), Great Falls

113

1, Jase Van Pelt (7-0), West; 2, Colton Gutenberger (5-1), Belgrade; 3, Maverick McEwen (5-0), Butte; 4, Holden Howe (3-0), Senior; 5, Josh Melton (5-1), Glacier

120

1, Teegan Vasquez (6-0), Glacier; 2, Jaylen Vladic (6-0), Senior; 3, Mason Gutenberger (5-1), Belgrade; 4, Hunter Ketchem (6-1), Skyview; 5, Kyler Raiha (5-0), Butte

126

1, Jesse Aarness (6-0), West; 2, Logan Cole (5-1), Senior; 3, Ethan Freund (5-0), Flathead; 4, Keagan Gransberry (4-1), Butte; 5, Bryson Danzinger (4-1), Sentinel

132

1, Idren Peak (4-0), Senior; 2, Carter Schmidt (4-1), Belgrade; 3, Israel Moreno (6-0), Big Sky/Loyola; 4, Kip Pumnea (4-1), Butte; 5, Talon Barrington (5-2), Skyview

138

1, Carson DesRosier (6-0), Capital; 2, Asher Kemppaninen (5-0), Flathead; 3, RJ Lowdog (7-0), West; 4, Mason Huber (1-1), Great Falls; 5, Anders Thompson (4-0), Flathead

145

1, Avery Allen (2-0), Bozeman High; 2, Cade Troupe (4-0), Flathead; 3, Irish Furthmyre (5-0), Great Falls High; 4, Jesse Horner (6-0), Sentinel; 5, Gavin Stodtmeister (4-3), West

152

1, Drake Rhodes (7-0), West; 2, Fin Nadeau (3-0), Flathead; 3, Paolo Salminen (6-1); Skyview; 4, Blake Jolma (5-1), Sentinel; 5, Cache Hilliard (3-2), Great Falls

160

1, Hunter Meinzen (6-0), Big Sky/Loyola; 2, Cameron Savaria (7-0), Skyview; 3, Noah Poe-Hatten (5-1), Flathead; 4, AJ Lafurge (4-1), CMR; 5, Donovan Mahoney (4-1), Great Falls

170

1, Thomas Klepps (3-0), Senior; 2, Brendan Lockhart (5-0), Great Falls High; 3, Chase Youso (6-0), Flathead; 4, Justice Seamons (3-2), Helena High 5, Dylan Graham (5-1), Capital

182

1, Peyton Morton (4-0), Senior; 2, Liam Swanson (4-1), Great Falls; 3, Ryan Nelson (6-0), Flathead; 4, Chris Garcia (4-2), West; 5, Mason Chrisitan (3-1), Butte

205

1, Elijah Davis (5-0), Great Falls; 2, Noah Kovick (6-0), Capital; 3, Charlie Desmarais (4-2), Senior; 4, Xaden Cunningham (4-2), Belgrade; 5, Zac Crews (5-1), Sentinel

285

1, Ethan DeRoche (5-0), Great Falls; 2, Jaydon Hoff (6-1), West; 3, Zack Tierney (5-0), Butte; 4, Timber Richberg (4-1), Flathead; 5, Talon Marsh (3-1), Capital