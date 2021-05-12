2021 Track and Field State Qualifier List, May 12

The last week of regular season competition is here and athletes are getting ready to prove their worth at next week’s divisional meets. The Western Class AA divisional meet will be held in Butte, Western Class A will be held in Columbia Falls, and Western B and C will be held in Missoula.

Here is a round up of athletes who have met qualifying standards for state, from the Western AA, Northwest A and Western B conferences. New athletes or bettered marks achieved in the last week are in bold. Relays are not listed.

Boys

100m

AA (11.3) – Bret Morris, CAP, 10.98; Jace Klucewich, SEN, 11.01; Tanner Huff, BUT, 11.08; Christian Vetter, BUT, 11.15; Zach Merrifield, BUT, 11.29

A (11.4) – Jay Beagle, LIBB, 11.21.

B (11.5) – Noah Kinslow, BIGF, 11.27; Ridger Palma, LOY, 11.39.

200m

AA (22.8) – Tanner Huff, BUT, 22.54; Bret Morris, CAP, 22.76.

A (23.3) –Jay Beagle, LIBB, 22.89; Gabe Menicke, WF, 23.24

B (23.2) – Ridger Palma, LOY, 22.51.

400m

AA (51.2) – Kade Olson, BIG, 51.06.

A (51.7) – Jay Beagle, LIBB, 49.18.

B (51.8) – Ridger Palma, LOY, 49.58; Joshua Butts, EUR, 51.48

800m

AA (2:01.00) – Keagan Crosby, SEN, 2:00.16; Colin Shaules, SEN, 2:00.56; Tanner Klumph, SEN, 2:00.27;

A (2:02.00) –Jeremy Bockus, BROW, 2:00.25

B (2:02.80) –

1,600m

AA (4:34.00) – Ignatius Fitzgerald, HLG, 4:23.31; William Mortenson, SEN, 4:24.81; Tanner Klumph, SEN, 4:26.48; Sam Ells, GLA, 4:26.96, Henry Ballinger, CAP, 4:32.29; Chase Green, SEN, 4:33.83

A (4:38.00) –

B (4:43.50) – Jack Jensen, BIG, 4:37.00; Justin Morgan, THF, 4:37.72; Andrew Rush, ST.IG, 4:41.24;

3,200m

AA (10:00.00) – William Mortenson, SEN, 9:21.23; Ignatius Fitzgerald, HLG, 9:36.49; Tanner Klumph, SEN, 9:43.60; Chase Green, SEN, 9:45.61; Jackson Triepke, HLG, 9:47.59; Miles Colescott, HLG, 9:54.77; Finneas Colescott, HLG, 9:56.31; Sam Ells, GLA, 9:59.23

A (10:12.00) – Brant Heiner, RON, 9:59.61.

B (10:32.00) – Justin Morgan, THF, 9:59.61; Andrew Rush, ST.IG, 10:14.64; Nathaniel Gale, FLOR, 10:21.60

110m hurdles

AA (15.7) – Caleb Bernhardt, GLA, 15.57; Drew Klumph, SEN, 15.58; Zac Crews, SEN, 15.64

A (16.1) –

B (16.0) – Isak Epperly, BIGF, 15.91

300m hurdles

AA (41.5) – Drew Klumph, SEN, 40.43; Caleb Bernhardt, GLA, 41.29

A (41.8) –

B (41.7) –

Shot put

AA (48-00) – Josh Goleman, HLN, 49-03.5.

A (46-08) – Talon Holmquist, WF, 49-08

B (46-10) – Cody Burk, THF, 49-03.5;

Discus

AA (148-00) – Dylan Cunningham, CAP, 148-06

A (142-00) –

B (137-00) – Cody Burk, THF, 149-10; Rian Hoiland, ANA, 138-10.

Javelin

AA (170-00) – Ryan Woldstad, HLG, 177-02.

A (167-00) –

B (163-00) –

High jump

AA (6-02) – Cameron Gurnsey, BUT, 6-03; Zac Crews, SEN, 6-02; Dylan Snyder, BUT, 6-02; Caden Bateman, BIG, 6-02

A (6-00) – Payton Cates, RON, 6-05.

B (6-00) – Wyatt Duke, BIGF, 6-09; Aidan Thompson, DEER, 6-02; Levi Taylor, BIG, 6-00; Cormac Benn, BIGF, 6-00.

Pole Vault

AA (13-06) – Josh Smalley, BIG, 14-06; Alex Brisko, CAP, 14-03; Brennen Blume, BUT, 14-01

A (13-00) –

B (12-03) – Colter Casazza, EUR, 12-10; Seth Osborne, BF, 12-06; Wyatt Herd, BF 12-03;

Long Jump

AA (21-00) – Christian Hansen, BUT, 22-04; Jace Klucewich, SEN, 21-11.5; Christian Vetter, BUT, 21-03 ¼;

A (20-05) –

B (20-04) – Gordon McMillion, LOY, 21.09; Cormac Benn, BIGF, 21-01 ½;

Triple Jump

AA (42-00) – Christian Hansen, BUT, 44-0.5; Dylan Zink, FLA, 42-04

A (41-08) – Girma Detwiler, RON, 44-02; Gabe Menicke, WF, 41-08

B (41-03) –

Girls

100m

AA (13.0) Odessa Zentz, HNL, 12.40; Mollee Conlan, BUT, 12.71; Kathryn Sheridan, CAP, 12.79; Logan Todorovich, HLN, 12.90;

A (13.2) – Brooke Zetooney, WF, 12.68; Mikenna Ells, WF, 12.75; Alexis Green, CF, 12.89;

B (13.2) – Cora Pesanti, ANA, 12.74; Sydney Brander, ST.IG, 13.10

200m

AA (26.7) – Odessa Zentz, HLN, 26.27; Kathryn Sheridan, CAP, 26.35; Gabbie Hasskamp, BIG, 26.35; Brooke Stayner, SEN, 26.36; Sabyn Knight, SEN, 26.56;

A (26.9) – Mikenna Ells, WF, 26.06; Brooke Zetooney, WF, 26.48;

B (27.1) –

400m

AA (1:01.00) – Odessa Zentz, HLN, 57.98; Brooke Stayner, SEN, 59.87; Anne Trudnowski, BUT, 1:00.08; Cerise Lee, FLA, 1:00.56

A (1:01.50) – Mikenna Ells, WF, 57.79; Rylee Boltz, LIB, 1:00.23

B (1:01.90) –

800m

AA (2:24.00) – Odessa Zentz, HLN, 2:15.22; Carly Ryan, HLN, 2:19.96; Sage Brooks, HLG, 2:19.09; Hannah Perrin, FLA, 2:20.26; Lili Rumsey Eash, FLA, 2:22.82; Hailey Nielson, BUT, 2:23.33; Abby Kendrick, HLG, 2:23.44; Ruby Lorenz, SEN, 2:23.75; Tori Noland-Gillespie, FLA, 2:23.88; Kensey May, HLG, 2:23.97.

A (2:26.00) – Isabelle Cooke, WF, 2:24.31; Lara Erickson, CF, 2:24.98;

B (2:26.00) –

1600m

AA (5:23.00) – Sage Brooks, HLG, 5:02.63; Kylie Hartnett, HLN, 5:11.0; Kensey May, HLG, 5:13.00; Hannah Perrin, FLA, 5:14.83; Carly Ryan, HLN, 5:19.08; Emma Nelson, SEN, 5:20.78; Lilli Rumsey Eash, FLA, 5:21.04; Abby Kendrick, HLG, 5:21.67

A (5:28.00) – Lara Erickson, CF, 5:18.97; Siri Erickson, CF, 5:26.49

B (5:34.00) –

3200m

AA (11:50.00) – Kensey May, HLG, 11:08.83; Sage Brooks, HLG, 11:16.34; Kylie Hartnett, HLN, 11:28.27; Lilli Rumsey Eash, FLA, 11:30.27; Hannah Perrin, FLA, 11:30.75; Abby Kendrick, HLG, 11:37.69; Emma Nelson, SEN, 11:48.25

A (12:13.00) –Lara Erickson, CF, 11:47.68; Siri Erickson, CF, 12:09.98

B (12:26.00) –

100m hurdles

AA (16.3) – Brooke Stayner, SEN, 14.58; Emily McElmurry, SEN, 15.51; Keara Burgess, BIG, 15.54; Kathryn Sheridan, CAP, 15.68; Taylor Brisendine, GLA, 15.74; Anna Trudnowski, BUT, 15.93; Logan Todorovich, HLN, 16.01

A (16.1) –

B (16.0) –

300m hurdles

AA (48.0) – Brooke Stayner, SEN, 45.14; Keara Burgess, BIG, 45.68; Anna Trudnowski, BUT, 46.12; Kathryn Sheridan, CAP, 46.57; Sidney Gulick, GLA, 47.44; Audrey McElmurry, SEN, 47.49; Sky Thompson, FLA, 47.82.

A (48.5) – Hailey Ells, WF, 47.55.

B (48.3) –

Shot put

AA (35-03) – Aubrie Christman, HLN, 38-01.5; Rebecca Eacker, FLA, 36-08; Cameron Gilman, GLA, 36-06.5; Mara Parks, 36-05; Sydney Mattfeldt, HLN, 36-04.75; Emma Ritter, GLA, 35-05.75

A (35-02) –

B (34-11) –

Discus

AA (113-00) –Rebecca Eacker, FLA, 118-05

A (110-00) –

B (109-00) –

Javelin

AA (115-00) – Anja Jackson, SEN, 124-03; Paige Bartsch, CAP, 123-01; Kenzie Williams, GLA, 120-08; Taliana Miller, FLA, 119-10; Carlie Gross, CAP, 116-09

A (115-00) –

B (117-06) –

High jump

AA (5-01) – Anna Trudnowski, BUT, 5-06; Logan Todorovich, HLN, 5-05; Paige Bartsch, CAP, 5-04; Jayden Nash, SEN, 5-03; Brooke Stayner, SEN, 5-03; Gillian Sherrill, HLG, 5-01; Ava Kellenberg, SEN, 5-01; Taylor Brisendine, GLA, 5-01; Peyton Walker, FLA, 5-01; Hanna Kluck, BUT, 5-01; Tessa Smith, FLA, 5-01,

A (5-00) – Erin Wilde, WF, 5-05; Hailey Ells, WF, 5-02; Mikenna Ells, WF, 5-0; Lindsey Brooks, RON, 5-0

B (4-11) –

Pole Vault

AA (10-00) – Libby Hansen, CAP, 11-06; Summer Unger, HLN, 10-06; Emma Rohrer-Fitzhugh, CAP, 10-06; Jaymee Sheridan, CAP, 10-00; Hania Halverson, FLA, 10-0

A (9-06) – Hannah Sempf, CF, 9-06

B (9-00) –Allie Reichner, BIGF, 9-00

Long Jump

AA (16-06) – Brooke Stayner, SEN, 18-01; Logan Todorovich, HLN, 17-05.75; Taylor Brisendine, GLA, 17-01.5; Gabbie Hasskamp, BIG, 16-08 ½; Anna Trudnowski, BUT, 16-07; Audrey McElmurry, SEN, 16-07; Akilah Kubi, FLA, 16-07; Emily McElmurry, SEN, 16-06.5; Alix Mund, HLG, 16-06.25

A (16-00) – Erin Wilde, WF, 17-05.25; Olivia Gilliam-Smith, LIBB, 16-09.5; Maddie Robison, CF, 16-03; Rylee Boltz, LIBB, 16-00

B (15-09) – Sydney Brander, ST.IG, 16-07.

Triple Jump

AA (34-00) – Emily McElmurry, SEN, 37-10; Audrey McElmurry, SEN, 35-08 ¾; Anna Trudnowski, BUT, 35-08 ½; Alix Mund, HLG, 35-06.5; Taylor Brisendine, GLA, 35-04; Ava Kellenberg, SEN, 35-00; Mia Stephan, FLA, 35-01; Tessa Smith, FLA, 34-05; Afton Wride, FLA, 34-02.5; Gabbie Hasskamp, BIG, 34-01; Elizabeth Heuiser, HLN, 34-0

A (33-07) – Erin Wilde, WF, 34-04; Leina Ulutoa, RON, 34-01 ¾; Alexis Green, CF, 34-01 ½; Bailey Smith, WF, 33-09

B (33-10) – Sydney Brander, ST.IG, 34-11.5.