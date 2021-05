2021 Track and Field State Qualifier List, May 19

With the regular season wrapped up, track and field athletes are turning their attention to the post season. This weekend the Western Class AA divisional meet will be held in Kalispell, Northwest Class A will be held in Columbia Falls, and Western B and C will be held in Missoula.

Here is a round up of athletes who have met qualifying standards for state, from the Western AA, Northwest A and Western B conferences. New athletes or bettered marks achieved in the last week are in bold. Relays are not listed.

Boys

100m

AA (11.3) – Bret Morris, CAP, 10.98; Jace Klucewich, SEN, 11.01; Tanner Huff, BUT, 11.08; Christian Vetter, BUT, 11.15; Dylan Graham, CAP, 11.28; Zach Merrifield, BUT, 11.29

A (11.4) – Jay Beagle, LIBB, 11.21.

B (11.5) – Joseph Farrier, BF, 11.27; Joshua Butts, EUR, 11.30; Ridger Palma, LOY, 11.39.

200m

AA (22.8) – Tanner Huff, BUT, 22.54; Bret Morris, CAP, 22.76.

A (23.3) –Jay Beagle, LIBB, 22.89; Gabe Menicke, WF, 23.24

B (23.2) – Ridger Palma, LOY, 22.51.

400m

AA (51.2) – Kade Olson, BIG, 51.06.

A (51.7) – Jay Beagle, LIBB, 49.18.

B (51.8) – Ridger Palma, LOY, 49.58; Joshua Butts, EUR, 51.48

800m

AA (2:01.00) – Keagan Crosby, SEN, 2:00.16; Tanner Klumph, SEN, 2:00.27; Colin Shaules, SEN, 2:00.56;

A (2:02.00) –Jeremy Bockus, BROW, 1:59.33

B (2:02.80) – Cadence Waller, FLOR, 2:02.34

1,600m

AA (4:34.00) – William Mortenson, SEN, 4:21.29; Tanner Klumph, SEN, 4:22.75; Sam Ells, GLA, 4:23.10; Ignatius Fitzgerald, HLG, 4:23.31; Chase Green, SEN, 4:31.57; Henry Ballinger, CAP, 4:32.29; Finneas Colescott, HLG, 4:32.44; Miles Colescott, HLG, 4:32.38

A (4:38.00) –

B (4:43.50) – Jack Jensen, BIG, 4:30.68; Justin Morgan, THF, 4:33.40; Andrew Rush, ST.IG, 4:39.89;

3,200m

AA (10:00.00) – William Mortenson, SEN, 9:21.23; Ignatius Fitzgerald, HLG, 9:36.49; Tanner Klumph, SEN, 9:43.60; Chase Green, SEN, 9:45.61; Jackson Triepke, HLG, 9:47.59; Miles Colescott, HLG, 9:54.77; Finneas Colescott, HLG, 9:56.31; Sam Ells, GLA, 9:59.23

A (10:12.00) – Brant Heiner, RON, 9:59.61.

B (10:32.00) – Justin Morgan, THF, 9:59.61; Andrew Rush, ST.IG, 10:14.64; Nathaniel Gale, FLOR, 10:21.60

110m hurdles

AA (15.7) – Zac Crews, SEN, 15.39; Caleb Bernhardt, GLA, 15.57; Drew Klumph, SEN, 15.58;

A (16.1) –

B (16.0) – Isak Epperly, BIGF, 15.91

300m hurdles

AA (41.5) – Drew Klumph, SEN, 40.43; Caleb Bernhardt, GLA, 41.29

A (41.8) –

B (41.7) –

Shot put

AA (48-00) – Josh Goleman, HLN, 49-03.5.

A (46-08) – Talon Holmquist, WF, 49-08

B (46-10) – Cody Burk, THF, 49-07.5;

Discus

AA (148-00) – Dylan Cunningham, CAP, 148-06

A (142-00) – Allec Knapton, CF, 146-10

B (137-00) – Cody Burk, THF, 149-10; Rian Hoiland, ANA, 138-10.

Javelin

AA (170-00) – Ryan Woldstad, HLG, 177-02.

A (167-00) –

B (163-00) –

High jump

AA (6-02) – Cameron Gurnsey, BUT, 6-03; Zac Crews, SEN, 6-02; Dylan Snyder, BUT, 6-02; Caden Bateman, BIG, 6-02; Josh Wade, HLG, 6-02

A (6-00) – Payton Cates, RON, 6-05.

B (6-00) – Wyatt Duke, BIGF, 6-09; Aidan Thompson, DEER, 6-02; Levi Taylor, BIG, 6-00; Cormac Benn, BIGF, 6-00.

Pole Vault

AA (13-06) – Josh Smalley, BIG, 14-06; Brennen Blume, BUT, 14-04; Alex Brisko, CAP, 14-03;

A (13-00) –

B (12-03) – Seth Osborne, BF, 13-09; Colter Casazza, EUR, 13-03; Wyatt Herd, BF 12-03;

Long Jump

AA (21-00) – Christian Hansen, BUT, 22-04; Jace Klucewich, SEN, 21-11.5; Christian Vetter, BUT, 21-03 ¼; Hunter Cronenwett, CAP, 21-00

A (20-05) –Bodie Smith, WF, 20-06.5

B (20-04) – Gordon McMillion, LOY, 21.09; Cormac Benn, BIGF, 21-05

Triple Jump

AA (42-00) – Christian Hansen, BUT, 44-0.5; Dylan Zink, FLA, 42-04

A (41-08) – Girma Detwiler, RON, 44-02; Gabe Menicke, WF, 42-04.5

B (41-03) –

Girls

100m

AA (13.0) Odessa Zentz, HNL, 12.40; Mollee Conlan, BUT, 12.71; Kathryn Sheridan, CAP, 12.79; Logan Todorovich, HLN, 12.90; Katelyn Hamill, HLN, 12.93

A (13.2) – Brooke Zetooney, WF, 12.68; Mikenna Ells, WF, 12.75; Alexis Green, CF, 12.89;

B (13.2) – Cora Pesanti, ANA, 12.74; Sydney Brander, ST.IG, 13.10

200m

AA (26.7) – Odessa Zentz, HLN, 26.24; Kathryn Sheridan, CAP, 26.35; Gabbie Hasskamp, BIG, 26.35; Brooke Stayner, SEN, 26.36; Sabyn Knight, SEN, 26.56;

A (26.9) – Mikenna Ells, WF, 26.06; Brooke Zetooney, WF, 26.48;

B (27.1) –

400m

AA (1:01.00) – Odessa Zentz, HLN, 57.48; Brooke Stayner, SEN, 59.87; Anne Trudnowski, BUT, 1:00.08; Hailey Burger, CAP, 1:00.26; Cerise Lee, FLA, 1:00.56

A (1:01.50) – Mikenna Ells, WF, 57.46; Rylee Boltz, LIB, 1:00.23; Hailey Ells, WF, 1:00.95; Brooke Zetooney, WF, 1:01.06

B (1:01.90) –

800m

AA (2:24.00) – Odessa Zentz, HLN, 2:15.22; Carly Ryan, HLN, 2:18.56; Sage Brooks, HLG, 2:19.09; Hannah Perrin, FLA, 2:20.26; Lili Rumsey Eash, FLA, 2:22.82; Hailey Nielson, BUT, 2:23.33; Abby Kendrick, HLG, 2:23.44; Ruby Lorenz, SEN, 2:23.75; Tori Noland-Gillespie, FLA, 2:23.88; Kensey May, HLG, 2:23.97.

A (2:26.00) – Isabelle Cooke, WF, 2:24.31; Lara Erickson, CF, 2:24.98;

B (2:26.00) –

1600m

AA (5:23.00) – Sage Brooks, HLG, 5:02.63; Kylie Hartnett, HLN, 5:11.0; Kensey May, HLG, 5:13.00; Hannah Perrin, FLA, 5:14.83; Abby Kendrick, HLG, 5:15.47; Carly Ryan, HLN, 5:19.08; Emma Nelson, SEN, 5:20.78; Lilli Rumsey Eash, FLA, 5:21.04;

A (5:28.00) – Lara Erickson, CF, 5:18.97; Siri Erickson, CF, 5:26.49

B (5:34.00) –

3200m

AA (11:50.00) – Kensey May, HLG, 11:08.83; Sage Brooks, HLG, 11:16.34; Kylie Hartnett, HLN, 11:28.27; Lilli Rumsey Eash, FLA, 11:30.27; Hannah Perrin, FLA, 11:30.75; Abby Kendrick, HLG, 11:37.69; Emma Nelson, SEN, 11:48.25

A (12:13.00) –Lara Erickson, CF, 11:47.68; Siri Erickson, CF, 12:09.98

B (12:26.00) –

100m hurdles

AA (16.3) – Brooke Stayner, SEN, 14.58; Kathryn Sheridan, CAP, 15.35; Emily McElmurry, SEN, 15.51; Keara Burgess, BIG, 15.54; Taylor Brisendine, GLA, 15.74; Anna Trudnowski, BUT, 15.93; Logan Todorovich, HLN, 16.01

A (16.1) –

B (16.0) –

300m hurdles

AA (48.0) – Brooke Stayner, SEN, 45.14; Keara Burgess, BIG, 45.68; Anna Trudnowski, BUT, 46.12; Kathryn Sheridan, CAP, 46.57; Sidney Gulick, GLA, 47.44; Audrey McElmurry, SEN, 47.49; Sky Thompson, FLA, 47.82.

A (48.5) – Hailey Ells, WF, 46.76

B (48.3) –

Shot put

AA (35-03) – Aubrie Christman, HLN, 38-01.5; Rebecca Eacker, FLA, 36-08; Cameron Gilman, GLA, 36-06.5; Mara Parks, 36-05; Sydney Mattfeldt, HLN, 36-04.75; Emma Ritter, GLA, 35-05.75

A (35-02) –

B (34-11) –

Discus

AA (113-00) –Rebecca Eacker, FLA, 118-05

A (110-00) –

B (109-00) –

Javelin

AA (115-00) – Anja Jackson, SEN, 124-03; Paige Bartsch, CAP, 123-01; Kenzie Williams, GLA, 120-08; Taliana Miller, FLA, 119-10; Carlie Gross, CAP, 118-00; Kennedy Kuhn, 116-02; Madalynn Rhodes, BUT, 115-00

A (115-00) –

B (117-06) –

High jump

AA (5-01) – Anna Trudnowski, BUT, 5-06; Logan Todorovich, HLN, 5-05; Paige Bartsch, CAP, 5-04; Jayden Nash, SEN, 5-03; Brooke Stayner, SEN, 5-03; Gillian Sherrill, HLG, 5-01; Ava Kellenberg, SEN, 5-01; Taylor Brisendine, GLA, 5-01; Peyton Walker, FLA, 5-01; Hanna Kluck, BUT, 5-01; Tessa Smith, FLA, 5-01,

A (5-00) – Erin Wilde, WF, 5-05; Hailey Ells, WF, 5-02; Mikenna Ells, WF, 5-0; Lindsey Brooks, RON, 5-0

B (4-11) – Remmi Stanger, EUR, 4-11

Pole Vault

AA (10-00) – Libby Hansen, CAP, 11-09; Summer Unger, HLN, 10-06; Emma Rohrer-Fitzhugh, CAP, 10-06; Jaymee Sheridan, CAP, 10-00; Hania Halverson, FLA, 10-0

A (9-06) – Hannah Sempf, CF, 10-00

B (9-00) –Allie Reichner, BIGF, 9-00

Long Jump

AA (16-06) – Brooke Stayner, SEN, 18-01; Audrey McElmurry, SEN, 17-11.5;Logan Todorovich, HLN, 17-10; Perry Pafhausen, HLG, 17-03.5; Alix Mund, HLG,17-03.5; Taylor Brisendine, GLA, 17-01.5; Gabbie Hasskamp, BIG, 16-08 ½; Anna Trudnowski, BUT, 16-07; Akilah Kubi, FLA, 16-07; Emily McElmurry, SEN, 16-06.5;

A (16-00) – Erin Wilde, WF, 17-05.25; Olivia Gilliam-Smith, LIBB, 16-09.5; Maddie Robison, CF, 16-03; Bailey Smith, WF, 16-02; Rylee Boltz, LIBB, 16-00

B (15-09) – Sydney Brander, ST.IG, 17-03.5.

Triple Jump

AA (34-00) – Audrey McElmurry, SEN, 38-03.5; Emily McElmurry, SEN, 37-10; Taylor Brisendine, GLA, 36-09; Anna Trudnowski, BUT, 36-02.25; Alix Mund, HLG, 35-06.5; Ava Kellenberg, SEN, 35-00; Mia Stephan, FLA, 35-01; Elizabeth Heuiser, HLN, 34-06.5; Tessa Smith, FLA, 34-05; Afton Wride, FLA, 34-02.5;

A (33-07) – Erin Wilde, WF, 34-04; Leina Ulutoa, RON, 34-01 ¾; Alexis Green, CF, 34-01 ½; Bailey Smith, WF, 33-09

B (33-10) – Sydney Brander, ST.IG, 34-11.5.