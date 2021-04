2021 Track and Field State Qualifier List, April 28

Athletes around northwest Montana put up big marks in the last week, especially in the Top 10 meet held in Missoula this weekend (See the girls and boys top results).

In what’s heating up to be one of the most competitive races in the state, four Western AA boys ran the mile in 4:26 last week: Sentinel’s William Mortenson and Tanner Klumph, Hellgate’s Iggy Fitzgerald and Glacier’s Sam Ells.

In the 400m, Helena’s defending state champion, Odessa Zentz has once again proved herself head and shoulders above the rest of the state, clocking a 57.98. Zentz also leads in the 800m, where she also is the reigning champion.

Flathead’s Hannah Perrin has put up state-qualifying marks in all three distance events (800, 1600, 3200), and is joined by freshman Lili Rumsey Eash in the latter events.

Here is a round up of athletes who have met qualifying standards for state, from the Western AA, Northwest A and Western B conferences. New athletes or bettered marks achieved in the last week are in bold. Relays are not listed.

*Due to some officials’ mistakes at the Glacier-Bigfork-Whitefish Triangular on April 20, some marks have been removed following disqualification.

Boys

100m

AA (11.3) – Bret Morris, CAP, 10.98; Jace Klucewich, SEN, 11.01; Christian Vetter, BUT, 11.15; Tanner Huff, BUT, 11.18.

A (11.4) – Jay Beagle, LIBB, 11.21.

B (11.5) – Noah Kinslow, BIGF, 11.27; Ridger Palma, LOY, 11.39.

200m

AA (22.8) – Tanner Huff, BUT, 22.54; Bret Morris, CAP, 22.76.

A (23.3) –Jay Beagle, LIBB, 22.89; Gabe Menicke, WF, 23.24

B (23.2) – Ridger Palma, LOY, 22.51.

400m

AA (51.2) –

A (51.7) – Jay Beagle, LIBB, 50.83.

B (51.8) – Ridger Palma, LOY, 50.70.

800m

AA (2:01.00) –

A (2:02.00) –Jeremy Bockus, BROW, 2:00.25

B (2:02.80) –

1,600m

AA (4:34.00) – William Mortenson, SEN, 4:26.07; Tanner Klumph, SEN, 4:26.48; Ignatius Fitzgerald, HLG, 4:26.89; Sam Ells, GLA, 4:26.96

A (4:38.00) –

B (4:43.50) – Justin Morgan, THF, 4:40.70; Andrew Rush, ST.IG, 4:41.24;

3,200m

AA (10:00.00) – William Mortenson, SEN, 9:21.23; Ignatius Fitzgerald, HLG, 9:36.49; Tanner Klumph, SEN, 9:43.60; Chase Green, SEN, 9:45.61; Jackson Triepke, HLG, 9:47.59; Miles Colescott, HLG, 9:54.77; Finneas Colescott, HLG, 9:56.31

A (10:12.00) – Brant Heiner, RON, 9:59.61.

B (10:32.00) – Justin Morgan, THF, 10:05.5; Andrew Rush, ST.IG, 10:14.64;

110m hurdles

AA (15.7) – Drew Klumph, SEN, 15.58; Zac Crews, SEN, 15.64

A (16.1) –

B (16.0) – Isak Epperly, BIGF, 15.91

300m hurdles

AA (41.5) – Drew Klumph, SEN, 40.43; Caleb Bernhardt, GLA, 41.29

A (41.8) –

B (41.7) –

Shot put

AA (48-00) – Josh Goleman, HLN, 48-09 ¼.

A (46-08) – Talon Holmquist, WF, 49-08

B (46-10) – Cody Burk, THF, 47-08;

Discus

AA (148-00) – Dylan Cunningham, CAP, 148-06

A (142-00) –

B (137-00) – Cody Burk, THF, 149-10; Rian Hoiland, ANA, 138-10.

Javelin

AA (170-00) – Ryan Woldstad, HLG, 177-02.

A (167-00) –

B (163-00) –

High jump

AA (6-02) – Cameron Gurnsey, BUT, 6-03; Zac Crews, SEN, 6-02; Dylan Snyder, BUT, 6-02; Caden Bateman, BIG, 6-02

A (6-00) – Payton Cates, RON, 6-03.

B (6-00) – Wyatt Duke, BIGF, 6-09; Cormac Benn, BIGF, 6-00.

Pole Vault

AA (13-06) – Alex Brisko, CAP, 14-03; Josh Smalley, BIG, 14-0; Brennen Blume, BUT, 14-0

A (13-00) –

B (12-03) – Colter Casazza, EUR, 12-10; Wyatt Herd, BF 12-03; Seth Osborne, BF, 12-03

Long Jump

AA (21-00) – Christian Hansen, BUT, 22-04; Christian Vetter, BUT, 21-03 ¼; Jace Klucewich, SEN, 21-02 ½.

A (20-05) –

B (20-04) – Gordon McMillion, LOY, 21.09; Cormac Benn, BIGF, 21-01 ½;

Triple Jump

AA (42-00) –

A (41-08) –Gabe Menicke, WF, 41-08

B (41-03) –

Girls

100m

AA (13.0) Logan Todorovich, HLN, 12.90; Mollee Conlan, BUT, 12.96

A (13.2) – Brooke Zetooney, WF, 12.68; Mikenna Ells, WF, 12.75; Alexis Green, CF, 12.89; Olivia Gilliam-Smith, LIBB, 13:00; Madison Caruthers, LIBB, 13.00; Rylee Boltz, LIBB, 13.2

B (13.2) – Cora Pesanti, ANA, 12.87; Sydney Brander, ST.IG, 13.10

200m

AA (26.7) – Odessa Zentz, HLN, 26.50; Sabyn Knight, SEN, 26.56; Kathryn Sheridan, CAp, 26.66

A (26.9) – Mikenna Ells, WF, 26.06; Brooke Zetooney, WF, 26.48; Ashley Freese, LIB, 26.88

B (27.1) –

400m

AA (1:01.00) – Odessa Zentz, HLN, 57.98; Brooke Stayner, SEN, 1:00.51; Cerise Lee, FLA, 1:00.56

A (1:01.50) – Mikenna Ells, WF, 59.43; Rylee Boltz, LIB, 1:00.59

B (1:01.90) –

800m

AA (2:24.00) – Odessa Zentz, HLN, 2:15.22; Carly Ryan, HLN, 2:19.96; Hannah Perrin, FLA, 2:20.26; Abby Kendrick, HLG, 2:23.44; Kensey May, HLG, 2:23.97.

A (2:26.00) – Lara Erickson, CF, 2:23.14

B (2:26.00) –

1600m

AA (5:23.00) – Kylie Hartnett, HLN, 5:11.0; Kensey May, HLG, 5:13.29; Hannah Perrin, FLA, 5:17.23; Sage Brooks, HLG, 5:20.38; Lilli Rumsey Eash, FLA, 5:22.04;

A (5:28.00) – Lara Erickson, CF, 5:23.14.

B (5:34.00) –

3200m

AA (11:50.00) – Kensey May, HLG, 11:08.83; Sage Brooks, HLG, 11:16.34; Kylie Hartnett, HLN, 11:28.27; Hannah Perrin, FLA, 11:30.75; Lilli Rumsey Eash, FLA, 11:31.62; Abby Kendrick, HLG, 11:37.69; Emma Nelson, SEN, 11:48.25

A (12:13.00) –Lara Erickson, CF, 11:47.68; Siri Erickson, CF, 12:09.98

B (12:26.00) –

100m hurdles

AA (16.3) – Brookey Stayner, SEN, 14.58; Emily McElmurry, SEN, 15.51; Keara Burgess, BIG, 15.59; Kathryn Sheridan, CAP, 15.69; Anna Trudnowski, BUT, 15.93; Logan Todorovich, HLN, 16.01

A (16.1) –

B (16.0) –

300m hurdles

AA (48.0) – Brooke Stayner, SEN, 45.14; Anna Trudnowski, BUT, 46.12; Keara Burgess, BIG, 46.14; Kathryn Sheridan, CAP, 46.57; Sidney Gulick, GLA, 47.44; Audrey McElmurry, SEN, 47.49; Sky Thompson, FLA, 47.82.

A (48.5) – Hailey Ells, WF, 48.39.

B (48.3) –

Shot put

AA (35-03) – Rebecca Eacker, FLA, 36-08

A (35-02) –

B (34-11) –

Discus

AA (113-00) -Rebecca Eacker, FLA, 115-06

A (110-00) –

B (109-00) –

Javelin

AA (115-00) – Anja Jackson, SEN, 124-03; Paige Bartsch, CAP, 123-01; Kenzie Williams, GLA, 120-08;

A (115-00) –

B (117-06) –

High jump

AA (5-01) – Anna Trudnowski, BUT, 5-05; Logan Todorovich, HLN, 5-04; Paige Bartsch, CAP, 5-04; Jayden Nash, SEN, 5-03; Brooke Stayner, SEN, 5-03; Gillian Sherrill, HLG, 5-01; Ava Kellenberg, SEN, 5-01; Taylor Brisendine, GLA, 5-01.

A (5-00) – Erin Wilde, WF, 5-05; Hailey Ells, WF, 5-02; Mikenna Ells, WF, 5-0

B (4-11) –

Pole Vault

AA (10-00) – Libby Hansen, CAP, 11-06; Summer Unger, HLN, 10-06; Emma Rohrer-Fitzhugh, CAP, 10-00; Jaymee Sheridan, CAP, 10-00

A (9-06) – Hannah Sempf, CF, 9-06

B (9-00) –Allie Reichner, BIGF, 9-00

Long Jump

AA (16-06) – Brooke Stayner, SEN, 18-01; Logan Todorovich, HLN, 17-05.75; Taylor Brisendine, GLA, 17-01.5; Gabbie Hasskamp, BIG, 16-08 ½; Anna Trudnowski, BUT, 16-07; Audrey McElmurry, SEN, 16-07

A (16-00) – Erin Wilde, WF, 17-05.25; Olivia Gilliam-Smith, LIBB, 16-05; Rylee Boltz, LIBB, 16-00

B (15-09) – Sydney Brander, ST.IG, 16-03.5.

Triple Jump

AA (34-00) – Emily McElmurry, SEN, 37-10; Audrey McElmurry, SEN, 35-08 ¾; Alix Mund, HLG, 35-06.5; Anna Trudnowski, BUT, 35-04 ½; Taylor Brisendine, GLA, 35-04; Ava Kellenberg, SEN, 35-00; Mia Stephan, FLA, 34-11 ½; Tessa Smith, FLA, 34-04;

A (33-07) – Erin Wilde, WF, 34-04; Leina Ulutoa, RON, 34-01 ¾; Alexis Green, CF, 34-01 ½;

B (33-10) – Sydney Brander, ST.IG, 33-11.